Rede Cine+ abre inscrições para curso em audiovisual no interior do estado

A Rede Cine+ está com inscrições abertas para um ciclo formativo que vai oferecer capacitação em gestão de equipamentos para fruição audiovisual no interior do estado do Rio de Janeiro. A ação vai acontecer nos municípios de Areal, Guapimirim, Casimiro de Abreu, Paraty e Itaocara, cidades contempladas pelo Programa para receber implementação de salas públicas de cinema, com datas de inauguração marcadas para o próximo mês de abril.

Para Paulo Feitosa, mestre em Ciências da Cultura e CEO da Quitanda Soluções Criativas, estima-se que a partir da entrega dessas salas de exibição, sejam realizadas, em média, 1500 sessões por ano. Mas o impacto do Cine+ na comunidade das cidades atendidas não fica apenas por conta das exibições. O cineasta Felipe Milhouse, diretor executivo do projeto, festeja a iniciativa inédita no País, justamente por conta deste ciclo formativo que está com inscrições abertas. “É um cinema-escola. Vamos oferecer capacitação técnica e artística para jovens que tenham interesse em adquirir conhecimento na área de gestão para equipamentos de fruição audiovisual”, explica Milhouse. As turmas vão passar por um mergulho na História da sétima arte, introdução à curadoria de cinema e receber noções básicas sobre distribuição e exibição audiovisual.

Ao todo 100 jovens devem ser beneficiados com essa capacitação, sendo cinco turmas por cidade, com lotação de 20 alunos em cada uma delas. Após o ciclo formativo, vão ser selecionados, nessas turmas, parte da equipe que vai atuar nos novos cinemas, em regime de jovem aprendiz.

Quem tiver interesse em participar do curso pode se inscrever até dia 07 e 27 de março, através de formulário disponível no perfil do Cine+ no instagram: @redecinemais. Para participar da seleção é necessário ter de 14 a 18 anos e estar regularmente matriculado em uma unidade da rede pública de ensino do respectivo município ou do estado.

A iniciativa tem patrocínio da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com consultoria executiva da Marco Zero e produção executiva da Cinco Elementos.