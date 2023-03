Procon realiza até quarta-feira (15) mutirão de renegociação de dívidas no Centro do Rio

O Procon RJ, em comemoração à Semana do Consumidor, realizará um mutirão de atendimento entre esta segunda (13) e quarta-feira (15), com a presença de 21 fornecedores que apresentarão condições diferenciadas para resoluções das demandas da população.

O objetivo dessas conciliações é possibilitar aos consumidores o retorno ao mercado de consumo de uma forma mais tranquila, além de facilitar a solução dos problemas cotidianos desse público.

As empresas e bancos confirmados são: Claro, Bradesco, Santander, CEF, Banco do Brasil, Cedae, Naturgy, Águas do Rio, RioCard, Casa & Vídeo, Light, Itaú, Enel, Tim, Vivo, Sicoob, Oi, Via (Casas Bahia e Ponto), Crefisa, Sky e CDL.

Consultas de anotações em CPF, atendimentos para soluções de problemas nos cartões Riocard e relativos à tarifa social, além de negociações de dívidas, também serão alguns dos serviços ofertados.

Além dos três dias de atendimento, o órgão realizará cursos e seminários voltados aos profissionais e servidores da área.

Para participar do mutirão nos dias 13/3 e 14/3, o consumidor poderá comparecer, das 10h às 14h, munido de todos os documentos pertinentes ao problema que busca a solução, na sede da autarquia, situada à Av. Rio Branco, 25, 5⁰ andar, Centro do Rio. E, no dia 15/3, poderá comparecer, das 9h às 15h, no Largo da Carioca - Centro do Rio, também munido de toda documentação.