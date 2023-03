Alô, concurseiros: 31 mil vagas estão abertas e com salários de até R$ 30 mil; confira!

Uma lista atualizada aponta que ao menos 220 concursos públicos estão com inscrições abertas no Brasil. Há mais de 31 mil vagas disponíveis, e os salários podem chegar a R$ 30.063,76. É o caso da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT).

Entre as oportunidades está também a Petrobras, com inscrições abertas para o preenchimento de 1.119 vagas — das quais, 373 são imediatas, e as demais, para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 5.563,90.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) está com 174 vagas abertas, inclusive para cadastro de reserva, em concursos de nível médio e superior. As inscrições terminam na sexta-feira (17), e as taxas de inscrição variam de R$ 80 a R$ 95. O certame é organizado pela banca Quadrix.

Para o cargo de técnico de atividades de defesa do consumidor, há 24 vagas imediatas e 27 de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 4.898,91, e a taxa de inscrição, R$ 80.

No certame de nível superior, há dois cargos disponíveis: analista de atividades de defesa do consumidor, com 35 vagas imediatas e 43 de cadastro reserva, e de fiscal de defesa do consumidor, com 10 oportunidades imediatas e 35 futuras.

A remuneração para os dois cargos é de R$ 6.616,62, e a taxa de inscrição, R$ 95.

Outro destaque é o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF): Estão disponíveis 2,1 mil vagas para cargo de soldado — 700 imediatas e 1,4 mil para formação de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever até 10 de abril.

Os aprovados no certame terão remuneração de R$ 5.336,96, durante o Curso de Formação de Praças (CFP). Após essa etapa, os vencimentos subirão para R$ 6.081,28.