Pátio Alcântara promove Oficina de Macramê gratuita

Durante o Mês da Mulher, o Pátio Alcântara promove uma programação completa com oficinas, ações sociais e exposição feminina. Nas próximas terças-feiras, dias 14 e 28 de março, o empreendimento vai realizar a Oficina de Macramê gratuita, das 10h às 11h, na praça de alimentação.

Durante a oficina, as participantes vão poder conhecer e aprender a manusear a técnica de tecelagem, que necessita apenas das mãos e linhas. Com o macramê é possível criar diversos objetos de decoração, acessórios, peças de roupa e itens de diferentes segmentos.

As inscrições para a atividade devem ser realizadas através do WhatsApp do Pátio Alcântara (21 97045-8873).

Oficina de Macramê no Pátio Alcântara

Data: 14 e 28 de março

Horário: das 10h às 11h

Local: praça de alimentação