São Gonçalo amplia oferta de testes de gravidez

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo passou a oferecer o exame TIG – que detecta a gravidez através da urina e tem resultado em, no máximo, 20 minutos – em todas as unidades de saúde da família (USFs), polos sanitários e clínicas municipais. A partir da próxima semana, o teste também estará disponível no Espaço Rosa, no Zé Garoto, todas quintas-feiras, das 8h às 16h.

Qualquer mulher pode realizar o exame após o atraso de sete dias da menstruação e não há necessidade de pedido médico. Basta procurar o setor de acolhimento da unidade de saúde mais próxima da residência que oferta o exame. O teste é simples, prático e de rápido diagnóstico e está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades básicas.

Antes realizado apenas nos polos sanitários e clínicas municipais, o exame foi descentralizado para melhor atender e dar assistência à população, além de identificar as gestantes para que elas comecem o pré-natal o quanto antes, tendo tempo para realizar todos os exames necessários, inclusive do parceiro.

“A intenção é captar precocemente as gestantes para que elas comecem o pré-natal ainda no primeiro trimestre de gestação, realizando tratamentos e garantindo a saúde da futura mamãe e do bebê. Para a Secretaria de Saúde, isso também ajuda a melhorar o índice de cobertura e metas pactuadas com o Ministério da Saúde através do Previne Brasil”, disse o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.