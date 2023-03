Ingredion abre inscrições para trainees em São Gonçalo

A empresa busca por candidatos com nível superior completo até no máximo julho de 2023 - Foto: Divulgação

A empresa busca por candidatos com nível superior completo até no máximo julho de 2023 - Foto: Divulgação

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, em parceria com a Universidade Winsconsin-Madison (EUA), está com inscrições abertas para a 3° edição do Global Talent for Operations Program, seu programa de trainee da área de Operações, que tem como objetivo desenvolver profissionais para assumirem posições estratégicas dentro da companhia. As vagas são para oportunidades no Brasil, em Mogi Guaçu (SP), São Gonçalo (RJ) e Balsa Nova (PR), e na Colômbia, em Cali. Profissionais podem se candidatar até 17 de março pelo link(https://ingredion.wd1.myworkdayjobs.com/IngredionCareers/job/Mogi-Guau/GTO-Associate---Trainee_Req-24973).

A empresa busca por candidatos com nível superior completo até no máximo julho de 2023 ou com até três anos de formação em cursos como Engenharias, Química, Administração, Gestão de Logística e áreas correlatas. Também é necessário inglês fluente e perfil de liderança.

O Programa Trainee da Ingredion tem duração de três anos e acontece nas plantas da Ingredion na América do Sul e em outras partes do mundo. O foco do programa no primeiro ano é o desenvolvimento de habilidades técnicas, enquanto no segundo e no terceiro ano a ênfase é em aprimorar competências de liderança.

“Na Ingredion todos têm a oportunidade de fazer a diferença, colaborar e inovar. Somos uma empresa que presa pela diversidade e que conta com pessoas comprometidas em aprender, crescer e ter sucesso juntas”, explica Santiago Bellotti, Diretor de Recursos Humanos, Excelência Operacional, América do Sul. “Com os nossos trainees não seria diferente, aqui eles são desafiados a conduzir projetos estratégicos com suporte da diretoria, desenvolvendo habilidades fundamentais para os próximos passos de suas carreiras”, completa.

Antes de serem escolhidos, os candidatos passam por triagem de currículo, entrevista com o RH, testes que avaliam a proficiência em inglês e o perfil de liderança e, finalmente, entrevista com a liderança executiva.

A Ingredion está entre as melhores empresas para se trabalhar na América do Sul. A companhia foi reconhecida e conquistou o selo Great Place to Work (GPTW) em 2022 como resultado da percepção de colaboradores no Brasil, Colômbia e Peru.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 6 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/