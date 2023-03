Maricá convoca classificados no Processo Seletivo Simplificado da Educação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a convocação dos classificados para o processo seletivo do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Todas as informações sobre o processo podem ser acessadas no site: https://edu.marica.rj.gov.br/. Os aprovados deverão comparecer na Universidade de Vassouras (Campus Maricá), até quarta-feira (08/03), conforme calendário disponível no site, para apresentação de documentos comprobatórios que foram declarados eletronicamente e seus originais.

Os classificados entre 1° e 150° para Agente de Inclusão Educacional foram os primeiros convocados e já se apresentaram nesta segunda-feira (06/03). Nesta terça-feira (07/03) será a vez dos classificados para o mesmo cargo entre 151° e 225°, que devem comparecer às 8h; e entre 226° e 300° que devem comparecer às 13h. Já os classificados para Instrutor de Linguagem - Espanhol (entre 1° e 5°) e Instrutor de Linguagem - Guarani (1° e 2°) devem comparecer às 8h de quarta-feira (08/03).

Os classificados para Agente de Desenvolvimento Educacional também devem comparecer na quarta-feira (08/03) às 8h (1° ao 70°), e às 13h (71° ao 147°). A Universidade de Vassouras (Campus Maricá) fica na Avenida Roberto Silveira, 437, Centro.

Aberto em janeiro deste ano, o Processo Seletivo Simplificado tem objetivo de contratar 670 profissionais para diversos cargos na Secretaria de Educação. Foram ofertadas 120 vagas instrutor de linguagem (Alemão, Francês, Espanhol, Mandarim, Inglês e Guarani) com vencimentos de R$ 3.611,35; 200 vagas para agente de desenvolvimento educacional com proventos R$ 1.891,18, e 350 vagas para agente de inclusão educacional com remuneração de R$ 3.170,00.