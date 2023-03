Partage celebra o Dia Internacional da Mulher com serviços de beleza gratuitos

O Partage Shopping São Gonçalo comemora o Dia Internacional da Mulher com ações especiais dedicadas aos cuidados com a beleza e o bem-estar daquelas que buscam sempre o seu melhor. Em parceria com o Senac, o shopping vai oferecer sessões gratuitas de massagem relaxante, spa dos pés e consultoria de imagem, nesta segunda-feira (06/03).

Em um ambiente confortável e relaxante, as atividades acontecerão no Jardim, com o objetivo de deixar as clientes ainda mais felizes e bonitas. Cada sessão de massagem tem duração de cerca de 10 minutos, e vai proporcionar uma sensação de bem-estar e relaxamento. Assim como o Spa dos Pés, que promete aliviar as tensões através de toques em pontos específicos. Além da hidratação e esfoliação que vão deixar a pele macia.

Durante a consultoria de imagem, as participantes vão aprender técnicas básicas de estilo para elaborar uma nova proposta visual, considerando seu biotipo e estilo de vida pessoal, além de realizar análises de coloração pessoal.

Todas as atividades são gratuitas e a programação acontecerá das 13h30 às 17h. Para participar, basta chega e participar.

“Nossas clientes merecem todo carinho e atenção, principalmente nessa data que é marcada pela luta das mulheres em prol de igualdade, justiça e respeito. Sabemos que nem sempre a rotina agitada permite que as mulheres separem um tempinho para cuidado pessoal. E é isso que queremos proporcionar para elas”, comenta Luciana Monteiro, Coordenadora de Marketing do Partage Shopping.

Serviço: Celebração Dia da Mulher – Partage Shopping

Quando: 6 de março

Horário: 13h30 às 19h

Local: Jardim

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo.