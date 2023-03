São Gonçalo recebe feira de Educação, Cidadania e Empreendedorismo Sustentável

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, está pronta para receber, pela primeira vez, o projeto Ação Gonçalo, que começa neste sábado (04), a partir das 9h. A iniciativa, que é uma realização do Setor Cristo Sustentável do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor em parceria com a Águas do Rio, promoverá uma feira de Educação, Cidadania e Empreendedorismo Sustentável para os moradores do município.

Até às 15h deste sábado, a população terá acesso gratuito a serviços de documentação, saúde, orientação jurídica, sustentabilidade, cursos profissionalizantes, além do atendimento comercial para serviços de água e esgoto da cidade.

Durante quatro meses, o “Ação Gonçalo” visitará outras áreas do município e finalizará junto à festa de Corpus Christi, quando será confeccionado um Tapete Temático do Cristo Redentor, com materiais sustentáveis.

SERVIÇO:

Ação Gonçalo – Feira de Educação, Cidadania e Empreendedorismo Sustentável e Oficina de Comunicação e Sustentabilidade

Data: 4 de março de 2023 Horário: Das 9h às 15h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Rua Dr. Pio Borges, 3162 - Barro Vermelho, São Gonçalo)