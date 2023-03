Prefeitura monta esquema de trânsito para o desfile da União de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), fará uma série de alterações no trânsito, no sábado (04/03), com fechamento de importantes ruas do Centro para apresentação da Escola de Samba União de Maricá, campeã da Série Prata.

A concentração dos carros alegóricos e componentes da agremiação será na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, no trecho que compreende a rotatória da Mumbuca e o cruzamento da Rua Abreu Rangel com Athayde Parreiras. Por este motivo, o fluxo de veículos será impedido no local entre 17h e 0h.

O desfile será iniciado no cruzamento da Rua Abreu Rangel com a Rua Athayde Parreiras, em frente à Casa & Vídeo. Dali, os 680 componentes seguirão pela Rua Domício da Gama em direção ao Ponto Chic. Orientadores estarão nos locais de desvio para orientar motoristas e pedestres.

Assim, estarão bloqueados, a partir das 21h, os seguintes cruzamentos: Rua Barão de Inoã com Rua Senador Macedo Soares; Rua Senador Macedo Soares com Praça Conselheiro Macedo Soares; Rua Domício da Gama com Rua Álvares de Castro; Rua Domício da Gama com Rua Alferes Gomes e a Rua Almeida Fagundes, na rotatória da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo