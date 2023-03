Boaçu recebe pacote de infraestrutura urbana

Desde o início da atual gestão municipal, obras de infraestrutura estão sendo feitas em toda a cidade. Dentre os bairros que estão com intervenções em andamento, o Boaçu está tendo um investimento de cerca de R$ 10 milhões em oito ruas, que estão recebendo drenagem, urbanização e pavimentação. As ações vão levar melhorias para a qualidade de vida dos moradores, além de acessibilidade, condições de higiene e segurança.

O prefeito Capitão Nelson acompanha diariamente as obras que estão sendo realizadas no município.

“Essas ruas aqui do Boaçu são uma reivindicação antiga dos moradores e agora conseguimos atender. Já fizemos todas as ruas principais e agora vamos avançando para as ruas adjacentes. Com essas intervenções acontecendo em toda a cidade, os gonçalenses vão ter mais dignidade e segurança”, disse.

Atualmente, as equipes estão na Rua Inácio Sarmento fazendo a drenagem de toda a via. Os moradores acompanham as obras e estão satisfeitos com o resultado.

“O Boaçu estava abandonado. Eu moro aqui há 23 anos e nunca fizeram nada pela gente. Pela primeira vez eu estou vendo uma obra aqui andar e estamos ansiosos para ver os resultados”, disse o advogado Luiz Gabriel de Sá, de 39 anos.