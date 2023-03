Saiba como sacar dinheiro 'esquecido' nos bancos

O Banco Central disponibilizou, a partir desta terça-feira (28), a consulta a dinheiro esquecido nas instituições financeiras do país. Segundo relatório divulgado pela instituição, cerca de R$ 6 bilhões poderão ser sacados, a partir de 7 de março, por 38 milhões de pessoas físicas e mais 2 milhões de pessoas jurídicas.

O Banco Central ressalta que o único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

O Banco Central dá algumas orientações para que o público não cair em golpes. A primeira delas é não clilcar em links , além de informar que as únicas formas de comunicação são através de das redes e endereços oficiais da Instituição. O BC informa ainda que, ninguém está autorizado a entrar em contato com os clientes em nome deles ou do Sistema Valores a Receber.