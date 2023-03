Escola municipal oferece curso de Francês em São Gonçalo

No ano passado, os alunos do 5º ano participaram do Concurso Escolar FrancEcolab Brasil 2022 - Foto: Divulgação

Apostando na língua estrangeira como forma de abrir os horizontes e criar novas oportunidades, a Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva oferece, para alunos do 3° ao 5° anos, aulas de Francês. Ministrado atualmente pelos professores Alan Robert e Renata Campos, o curso existe desde 2018 e, este ano, atende a aproximadamente 160 alunos.

No ano passado, os alunos do 5º ano participaram do Concurso Escolar FrancEcolab Brasil 2022, promovido pelo Consulado Francês, e ficaram em terceiro lugar. Competindo com 86 escolas públicas e particulares de todo o Brasil, a turma escreveu e ilustrou a história "Isabella e seus segredos: uma aventura ecológica" e, como prêmio, ganhou um voucher de R$3 mil, que foram gastos com materiais pedagógicos.

“É bastante interessante ver que, frequentando as aulas, eles se dão conta de que o mundo é maior do que eles estão acostumados a ver. Quando eles têm acesso a uma outra cultura, eles percebem que podem ir além. Temos vários alunos que se destacaram durante o processo de aprendizado, escrevendo histórias e sendo reconhecidos com o prêmio promovido pelo Consulado Francês, isso é muito gratificante”, disse o professor Alan.

Este já é o segundo ano que a aluna Sofia Nunes, de 10 anos, frequenta as aulas de Francês. Ela conta que, embora não seja fluente na língua, já consegue identificar as palavras e se comunicar minimamente.

“Eu gosto muito da aula porque, quando eu crescer, pode abrir muitas portas para mim. Também é muito bom aprender outra língua e entender o que estão falando, me comunicar. Agora, eu vou continuar fazendo Francês na escola e estudando com a ajuda da internet, mas depois quero continuar fazendo outros cursos da língua”, afirmou a aluna.