Maricá oferece 100 bolsas gratuitas em creche de Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, vai oferecer 100 bolsas gratuitas para crianças a partir de 2 anos de idade, distribuídas em dois turnos, na Creche Aquarela Kids, no bairro de Itaipuçau. Essa é a terceira escola privada a aderir ao programa Primeira Infância, que já conta com a Creche Escola Nana Neném, também localizada em Itaipuaçu, e o Centro Educacional Tatiana Morais, em São José do Imbassaí.

O programa Primeira Infância tem o objetivo de conceder bolsas integrais a crianças de 0 a 3 anos inscritas e ainda não contempladas por vagas na pré-matrícula da rede pública municipal. “A iniciativa é a renovação do investimento em políticas públicas educacionais em prol do direito à educação e ao desenvolvimento integral”, afirmou a secretária de Educação, Adriana Costa.

As matrículas são efetuadas online pelo Sistema Matrícula Inteligente no site http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/. As crianças com idades para o berçário I (0 a 4 meses), berçário II (1 ano a 1 ano e 11 meses), maternal I (2 anos) e maternal II (3 anos) serão direcionadas a instituições de ensino privado e receberão gratuitamente alimentação e dois kits de uniforme completo.

Conforme as instituições de ensino vão sendo credenciadas, o sistema encaminhará os alunos para as unidades privadas, da mesma forma que direciona para uma instituição municipal. Após o encaminhamento, os responsáveis terão um prazo para se dirigir à instituição de ensino e efetivar a matrícula do aluno.

Atualmente, a rede pública de ensino municipal é composta por 65 escolas, com mais 12 creches em construção. Já para alunos nesta fase de educação infantil, a rede conta com 43 unidades que atendem aproximadamente sete mil crianças, cumprindo as metas previstas no Plano Nacional e Municipal de Educação.