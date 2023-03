São Gonçalo inscreve para Casamento Comunitário até esta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (1º) o prazo de inscrição para o Casamento Comunitário 2023, promovido pela Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social Especial.

O projeto é destinado para aqueles casais que tenham renda de até R$ 2 mil. A participação dos casais na cerimônia comunitária, que ainda não tem uma data definida, não é obrigatória.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos do casal: RG, CPF, comprovante de residência em nome do casal, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento averbada caso seja divorciado ou divorciada. Em necessidade de renovação de alguma da certidão solicitada, a Subsecretaria de Proteção Social Especial irá fornecer a isenção para a retirada do documento.

Os interessados devem comparecer à sede da Subsecretaria de Proteção Social Especial, que fica na Rua Dr. Porciúncula, 395, em Venda da Cruz, das 9h às 15h.