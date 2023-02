Inscrições para o Prouni começam hoje (28)

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior.

Candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) entre os anos de 2021 e 2022 podem se candidatar através da página http://acessounico.mec.gov.br/prouni, a partir de hoje (28). O prazo vai até sexta-feira (3).

Existem alguns critérios para os quais o candidato deve se atentar na hora de se inscrever. Para participar, é preciso ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média e nota acima de zero na redação.

Outra exigência é que o candidato não tenha diploma de curso superior. Para obter a bolsa integral, é obrigatório comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo ou de até 3 salários mínimos para a bolsa parcial.

Serão disponibilizadas, ao todo, 288.112 bolsas. O resultado da chamada para o primeiro semestre de 2023 está previsto para 7 de março.