Maricá inaugura primeira estação de vermelhinhas em Ponta Negra

Com a ampliação, o sistema passa a contar com 24 estações e 240 vermelhinhas - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

Com a ampliação, o sistema passa a contar com 24 estações e 240 vermelhinhas - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), inaugurou nesta segunda-feira (27/02) uma estação de bicicletas vermelhinhas na Praça Jorge Antunes de Souza, entre a Avenida Beira do Canal e a Rua Capitão Caetano, em Ponta Negra. Com a ampliação, o sistema passa a contar com 24 estações e 240 vermelhinhas.

A primeira estação do bairro era muito esperada pelos moradores, que a solicitavam o serviço pelos canais de atendimento da EPT e por meio do projeto “Ouvidoria Itinerante”. A felicidade era tanta que Andreia Carola, 36 anos, que mora na frente da praça, foi até o local apenas para fotografar a filha na frente das bicicletas.

“Esse é um atrativo para o pessoal daqui, porque essa localidade é muito procurada por causa da praia no período de férias. Então, ficou um acesso bem legal tanto para quem é morador quanto para quem frequenta a cidade. Não vai andar agora, mas certamente vou utilizar as bicicletas junto com minha família”, disse.

“Para gente, vai ser muito bom, não só para a locomoção daqui ao Centro, porque é um pouco distante, mas também para dar umas voltas pela orla da praia. Eu acho que andar de bicicleta é bem melhor do que ir de ônibus, porque a gente sente a brisa e facilita bastante. É uma mão na roda para a gente”, explicou o militar reformado, Jair Souza, 61 anos.

Guarda-vidas e morador de Ponta Negra, José Felipe, 24 anos, também avaliou a iniciativa como uma conquista para os moradores.

“Esse projeto é muito importante para a mobilidade da galera aqui da região. Já tem gente usando e eu acredito que, conforme as pessoas forem tendo conhecimento de que colocaram essa estação aqui, as bicicletas vão ser cada vez mais usadas”, afirmou.

Moradora de São Gonçalo, Andreia Pessanha, 50 anos, concordou com ele. “Muito boa essa iniciativa de colocar as bicicletas aqui. Vai ser ótimo para a gente ir à padaria, à farmácia, porque a gente acaba andando um bom pedaço a pé. Com a bicicleta vai facilitar muito”, pontuou Andreia, que tem casa de veraneio no bairro há quatro anos.

Bicicletas Vermelhinhas

O sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá – as famosas “Vermelhinhas” – foi inaugurado em março de 2021. Atualmente, conta com 240 bicicletas e 24 estações nos bairros Itaipuaçu, Parque Nanci, Itapeba, Centro, Barra de Maricá, São José do Imbassaí e Guaratiba. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS.

Após cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos.

Para conferir a localização das 24 paradas disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.