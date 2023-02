UFF publica edital de concurso com 186 vagas de níveis médio e superior

As remunerações podem chegar a R$4,6 mil, além de benefícios - Foto: Divulgação

Foi publicado o novo edital de concurso da Universidade Federal Fluminense, que oferece 186 vagas no Rio de Janeiro.

Dessas vagas, 108 são para carreiras de nível médio e técnico, e 78 são para carreiras de nível superior, com remunerações que podem chegar a R$4,6 mil, além de benefícios.

As inscrições serão disponibilizadas somente a partir de março, por meio do site da Coseac/UFF. As provas estão agendadas para o mês de abril.

Angra dos Reis:

Assistente em administração (nível médio): 1 vaga.

Cachoeiras de Macacu:

Técnico em Agropecuária (nível técnico): 1 vaga.

Campos dos Goytacazes:

Assistente em administração (nível médio): 3 vagas; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Macaé:

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Niterói:

Administrador (nível superior): 14 vagas; Analista de Tecnologia da Informação (nível superior): 20 vagas; Arquiteto e Urbanista (nível superior): 3 vagas; Assistente em Administração (nível médio): 65 vagas; Assistente Social (nível superior): 2 vagas; Contador (nível superior): 1 vaga; Engenheiro/Área: Civil (nível superior): 3 vagas; Engenheiro/Área: Elétrica (nível superior): 1 vaga; Engenheiro de Segurança do Trabalho (nível superior): 4 vagas; Fisioterapeuta (nível superior): 1 vaga; Fonoaudiólogo (nível superior): 1 vaga; Historiador (nível superior): 1 vaga; Médico/Área: Urologia (nível superior): 2 vagas; Médico Veterinário (nível superior): 2 vagas; Nutricionista/ Habilitação: Clínica (nível superior): 1 vaga; Pedagogo (nível superior): 2 vagas; Sociólogo (nível superior): 1 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (nível técnico): 2 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Biotecnologia (nível técnico): 2 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Edificações (nível técnico): 2 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Histologia (nível técnico): 1 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Informática (nível técnico): 2 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (nível técnico): 1 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Museologia (nível técnico): 1 vaga; Técnico de Tecnologia da Informação (nível técnico): 5 vagas; Técnico em Contabilidade (nível técnico): 3 vagas; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 3 vagas; Técnico em Farmácia (nível técnico): 3 vagas; Técnico em Assuntos Educacionais (nível superior): 7 vagas; Tecnólogo/Formação: Comunicação Socia (nível superior): 2 vagas; Tecnólogo/Formação: Gestão Pública (nível superior): 1 vaga.

Nova Friburgo:

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior) 1 vaga; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Petrópolis:

Administrador (nível superior): 1 vaga; Assistente em Administração: 1 vaga; Médico/Área: Clínica Médica: 1 vaga; Médico/Área: Medicina do Trabalho: 1 vaga; Técnico em Enfermagem: 1 vaga.

Rio das Ostras:

Assistente em Administração (nível médio): 1 vaga; Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 2 vagas.

Santo Antônio de Pádua:

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga; Médico/Área: Medicina do Trabalho (nível superior): 1 vaga; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Volta Redonda:

Assistente em Administração (nível médio): 1 vaga; Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Informática (nível superior): 1 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (nível superior): 1 vaga; Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Há reserva para pessoas com deficiência e negros.

Remunerações do edital UFF

As remunerações são de R$ 4.180,66 para cargos do Nível de Classificação E e R$ 2.446,96 para cargos do Nível de Classificação D.

Os aprovados terão direito ainda:

auxílio-alimentação; auxílio-transporte; auxílio pré-escolar; ressarcimento de plano de saúde; e demais vantagens previstas no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.

A jornada de trabalho será de 40 horas por semana, com exceção dos médicos que deverão cumprir 20 horas e dos fisioterapeutas, cuja jornada é de 30 horas semanais.As inscrições para o concurso estarão disponíveis de 1º a 21 de março de 2023, pelo site da Coseac UFF. O primeiro passo consiste em preencher o formulário com todos os dados solicitados, indicando o cargo e campus de interesse.