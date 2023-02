São Gonçalo mantém inscrições abertas para EJA

O município de São Gonçalo ainda está com vagas disponíveis para a modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), para quem deseja dar continuidade aos estudos. A matrícula pode ser feita direto nas 19 unidades escolares que atendem ao segmento e é possível se matricular enquanto durarem as vagas.

“O jovem ou adulto que não concluiu os estudos tem uma grande oportunidade frequentando as aulas da modalidade EJA. Este passo é fundamental para que o cidadão busque novos caminhos profissionais e acadêmicos. Nunca é tarde para aprender e as nossas escolas estão prontas para ensinar, com o conteúdo e o acolhimento necessários”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

O jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os seguintes documentos diretamente na escola que deseja estudar: Certidão de nascimento ou casamento; Identidade; Comprovante de Residência; Foto 3×4; Histórico Escolar (caso tenha). Se o jovem ainda for menor de idade, é necessário levar os documentos do responsável.

Unidades que atendem EJA:

Colégio Municipal Presidente Castello Branco – Boaçú

Colégio Municipal Ernani Faria – Neves

Colégio Municipal Estephânia de Carvalho – Laranjal

Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra – Alcântara

Colégio Municipal Amaral Peixoto – Lindo Parque

Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas – Jardim Catarina

Escola Municipal José Manna Júnior – Nova Cidade

Escola Municipal Leonor Corrêa – Trindade

Escola Municipal Luiz Gonzaga- Antonina

Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Jardim Catarina

Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti – Amendoeira

Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel – Raul Veiga

Escola Municipal Visconde de Sepetiba – Nova Cidade

Escola Estadual Municipalizada Gaxindiba – Gaxindiba

Escola Municipal Mario Quintana – Engenho Pequeno

Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira – Santa Luzia

Escola Municipal João Cabral de Mello Netto – Vista Alegre

Escola Municipal Célia Pereira da Rosa – Santa Izabel

Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes – Itaúna