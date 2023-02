Eduardo Bolsonaro lança loja virtual com produtos de Bolsonaro

O deputado federal e filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro, usou o Instagram para a divulgação do lançamento da loja virtual "Bolsonaro Store", com produtos de Bolsonaro, neste último domingo (26). A divulgação foi feita através de um vídeo gravado na Praça dos Três Poderes.

Entre os produtos à venda na Bolsonaro Store ,estão : calendário de mesa e parede com fotografias do governo Bolsonaro; uma caneca de chopp; um troféu de mesa e uma tábua de madeira, assinados por Bolsonaro. Todos os itens traz o slogan : " Nosso sonho segue mais vivo do que nunca". Os preços dos artigos variam de R$ 49,90 a R$ 109,90.

A pré-venda dos produtos vai até 5 de março, com desconto por tempo limitado e brinde para os primeiros compradores.

Para saber mais sobre a loja online e os produtos, acesse o Instagram : @bolsonarostoreoficial