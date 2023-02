MPF abre seleção para estágio em Direito e áreas administrativas no Rio de Janeiro

O Ministério Público Federal abriu edital de concurso para estágio de graduação e pós-graduação na Procuradoria da República no Rio de Janeiro (PR/RJ). As vagas de graduação são para estudantes de Direito, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Informática e Jornalismo que estejam ao menos no 5º período, matriculados nas instituições de ensino superior conveniadas com o Ministério Público Federal, e que não irão concluir o curso até o 2º semestre de 2023. Já os pós-graduandos em Direito deverão escolher entre as áreas de direito penal e direito público.

A seleção para o programa de estágio na PR/RJ será composta por três etapas. A pré-inscrição online vai das 12h de 28/02/2023 às 24h de 19/03/2023. A segunda etapa é a confirmação da inscrição por e-mail contendo a relação de documentos especificada no edital, que deverá ser enviado dentro do mesmo prazo da pré-inscrição. Por último, serão realizadas provas objetivas e subjetivas sobre a respectiva área do estágio, que serão aplicadas em 26/03 às 9h30, em local ainda a ser definido.

A jornada semanal de estágio é de 20 horas, que deverão ser cumpridas no período vespertino no caso dos estagiários da área de Direito (graduação e pós). A bolsa é de R$ 976 para os estagiários de graduação e R$ 1.952 para os de pós. Os estagiários têm direito a auxílio transporte de R$11 para cada dia de estágio presencial e um seguro contra acidentes pessoais, além de um Termo de Realização de Estágio ao final do contrato.

Das vagas disponíveis, 30% são reservadas para pessoas que se declaram negras, 10% a pessoas com deficiência, e mais 10% a pessoas que se encaixem como minoria étnico-racial.

Veja aqui o edital e outras informações: https://www.mpf.mp.br/rj/estagie-conosco/estagie-conosco/concurso-estagiario-capital/em-andamento