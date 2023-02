Ita Folia: esquema especial de trânsito para os dias de carnaval em Itaboraí

A interdição será no percurso sentido Venda das Pedras e Manilha, a partir das 5h até o término do evento, após às 22h - Foto: Divulgação

Falta pouco para o Ita Folia. Com uma programação destinada aos quatro dias de carnaval, de 18 a 21 de fevereiro (de sábado a terça-feira), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS), montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio. A interdição será no percurso sentido Venda das Pedras e Manilha, a partir das 5h até o término do evento, após às 22h.

Para quem fizer o percurso no sentido Venda das Pedras, o desvio começa na Avenida 22 de Maio, seguindo pelas ruas Feliciano da Costa e Agenor de Abreu, respectivamente. Depois passando pela Praça Dr. Celso Nogueira, Rua Agenor de Abreu e a Rua Dr. Pereira dos Santos. Continuando o trajeto, a Rua Dr. Pereira dos Santos com a Rua Presidente Costa e Silva, a Rua Antônio Pinto, Rua José Serpa e a Rua Presidente Castelo Branco. E passando ainda pela Avenida Américo Cardoso até retornar à Avenida 22 de Maio.

Já no percurso sentido Manilha, o desvio começa na Avenida 22 de Maio com a Rua Dr. Macedo, seguindo pela Rua Promotor Ciro Olímpio, Rua Dr. Mesquita, Rua Pedro Azeredo, Rua Dr. Mendonça Sobrinho e finalizando na Avenida 22 de Maio, com o fim do desvio.

O secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow, destacou que os motoristas precisarão ficar atentos aos trechos de interdição e desvios, além dos locais proibidos para estacionamento de veículos.

"É mais um evento de grande porte na nossa cidade. Em todos os desvios, vamos ter agentes da Guarda Municipal e ordenadores de trânsito para orientar motoristas e pedestres. Contamos com a ajuda de todos os munícipes para evitar congestionamentos, por isso, recomendamos o tráfego na região apenas para quem for aos eventos, priorizando o uso do transporte público", frisou o secretário.

Vale ressaltar que será proibida a passagem de veículos articulados, como caminhões de grande porte e carretas, no sentido Venda das Pedras.

Ponto facultativo

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou o decreto municipal nº 18, de 14 de fevereiro de 2023 do Diário Oficial, estabelecendo o funcionamento da administração pública municipal durante os próximos dias.

Fica considerado ponto facultativo nos dias 20 de fevereiro (segunda-feira) e 22 de fevereiro (quarta-feira). O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público.