Curso preparatório gratuito inscreve alunos da rede pública

Com o objetivo de preparar os alunos de 8º e 9º anos para as provas de ingresso das escolas técnicas e militares que possuem ensino médio, o Projeto Conexão Futuro inicia as aulas no dia 4 de março, às segundas e sábados, no Espaço + Conhecimento, no segundo andar do Partage Shopping. A parceria da Secretaria de Educação de São Gonçalo com o Instituto Léo Solidário prioriza alunos das redes municipal e estadual de São Gonçalo, fornecendo as aulas e o material de forma gratuita.

As aulas ministradas são de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês e a metodologia de trabalho é com base em exercícios das provas dos exames de ingresso das escolas técnicas como Colégio Pedro II, FAETEC, IFRJ, CEFET, Escola SESC e colégios militares como Colégio Naval, Epcar, Escola da PM e Colégio Militar.

“O projeto valoriza a importância do estudo. Há também orientação para a melhor escolha para a continuidade dos estudos em escolas de referência no Ensino Médio, seja para a carreira militar ou Escolas Técnicas. A primeira consequência para os alunos é o resgaste e a consolidação do ensino e aprendizagem, após dois anos de pandemia. O que fazemos é valorizar o estudo como caminho mais seguro para a melhoria de cada um e da sociedade”, explica o coordenador, Júlio Vidal.

Além das aulas, haverá acompanhamento e orientação para inscrições e realização das provas de ingresso. O projeto também oferece palestras motivacionais e atividades complementares para a formação integral do aluno.

As vagas são limitadas. O projeto tem o apoio do Partage Shopping e da Rede ZeroHum de Educação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (21) 96544-3334.