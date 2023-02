Ponte Rio-Niterói vai interditar as rampas de saída da via a partir desta quinta

As rampas de saída da Ponte Rio-Niterói serão interditadas em dias e horários diferentes para a passagem dos carros alegóricos até a Marquês de Sapucaí no período do Carnaval. O serviço será realizado pela Ecoponte e a CET- Rio.

Na madrugada de quinta (16) para sexta (17) será fechada a Alça de descida para a Avenida Brasil (Caju) e a Alça para a Rodoviária/Into, das 0h30 às 3h30.

No sábado (18), será fechada a Alça de descida para Rodoviária/Into e Alça de descida para a Av. Brasil, das 12h às 16h.

No domingo, das 9h às 13 h, vai fechar a Alça na altura do Into e a Alça de descida para a Av. Brasil.

Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a via, cerca de 1,9 milhão de carros vão passar na rodovia entre os dias 15 e 27 de fevereiro. Os dias com fluxos mais intensos serão quinta-feira (16), em direção a Região dos Lagos, com a previsão de mais de 96 mil veículos na estrada; e a quinta-feira (23) na volta para o Rio de Janeiro, com mais de 90 mil veículos circulando na via.

A Ecoponte informa que disponibilizará equipes de socorro médico e mecânico para garantir rapidez nos atendimentos e liberação das pistas; além de viaturas de inspeção, motos, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate em pontos estratégicos da rodovia.

Para maior agilidades nos serviços, na praça do pedágio haverá os papa-filas (arrecadadores volantes) nos horários de maior movimento. O usuário também poderá efetuar o pagamento por aproximação através de cartões de débito e crédito.

A concessionária recomenda aos motoristas que mantenham a distância segura do veículo da frente; revisem as condições dos veículos para evitar acidentes durante o período de Carnaval, e reforcem atenção aos semáforos e painéis de mensagens que informam sobre as ocorrências na estrada.

Os motoristas podem conferir as condições do trânsito através do Twitter@_ecoponte ; site www.ecoponte.com.br , e Instagram @_ecoponte