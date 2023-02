Faetec abre inscrições para cursos de graduação por meio do SiSU

Para quem fez o Enem com a intenção de iniciar o ano se matriculando em um curso superior, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) oferece 286 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada – SiSU. As inscrições ficam abertas até o dia 23/02 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço: acessounico.mec.gov.br.

As oportunidades são para as Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterjs) e para os Institutos Superiores de Educação vinculados à Rede. As vagas estão distribuídas entre os cursos de Pedagogia; Tecnologias em Processos Gerenciais; Tecnologia em Análise de Sistemas Informatizados; Gestão Ambiental; e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, as 286 vagas disponíveis podem ser o diferencial para o desenvolvimento profissional dos candidatos.

“A oferta de vagas para cursos de graduação representa o empenho da Faetec em contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do estado e dos cariocas, considerando que um diploma de ensino superior aumenta as chances de empregos melhores”, ressalta Caroline.

As vagas são para ingresso no primeiro semestre do ano e, do total, 45% são destinadas ao sistema de cotas, sendo 20% para negros, indígenas e quilombolas; 20% para estudantes oriundos da rede pública de ensino; e 5% para pessoas com deficiência. Todos os interessados em concorrer às vagas reservadas precisam comprovar carência socioeconômica.

O resultado da chamada regular está previsto para o dia 28/02 e aqueles que não forem classificados podem manifestar interesse em participar da lista de espera de 28/02 a 08/03. Todas as orientações pertinentes, bem como cronograma e relação de vagas, encontram-se no edital, disponível em: www.faetec.rj.gov.br.