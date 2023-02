Itaboraí: CRAS Itinerante chega a Nova Cidade nesta segunda-feira (13)

O bairro de Nova Cidade receberá, a partir da próxima segunda-feira (13), das 9h às 16h, o projeto CRAS Itinerante, que ficará estacionado na Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira. Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), a ação conta com diversos serviços oferecidos para a população de forma gratuita.

O atendimento no bairro será realizado até sexta-feira (17), com exceção da quarta-feira (15). Nesta edição do projeto, serão oferecidos os serviços de cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), principal porta de entrada para programas sociais, como Auxílio Brasil, demais benefícios ofertados pelo Governo Federal e serviços da Política de Assistência Social.

Os moradores da região contarão também com serviços do Vale Social, como Carteira de Identificação do Autista e cartão de estacionamento para uso de Pessoas com Deficiência (PCD) ou pessoas com mais de 60 anos. Já o atendimento com assistentes sociais e os cortes de cabelo gratuitos acontecerão na terça-feira (14/02) e na quinta-feira (16/02), das 9h às 16h.

A Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira fica localizada na Rua Doutor José Bastos de Barros, em Nova Cidade.

Serviço

CRAS Itinerante

Data: 13/02 a 17/02 (exceto dia 15/02)

Horário: das 9h às 16h

Local: Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira

Endereço: Rua Doutor José Bastos de Barros, Nova Cidade