São Gonçalo inscreve para projeto de capacitação até esta sexta-feira (10)

Jovens gonçalenses de 14 a 22 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, têm até esta sexta-feira (10) para se inscrever no projeto de capacitação "Jovem Alerta", desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social através da Coordenadoria da Juventude, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

O objetivo do "Jovem Alerta" é contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho.

Os jovens interessados em participar da capacitação devem comparecer ao CRAS do Jardim Catarina, que fica na Rua Leão Gambeta, número 533, de 9h às 17h. É necessário levar o documento de identidade, declaração de escolaridade e comprovante de residência.

A previsão é de que a capacitação seja iniciada no dia 3 de março, no CRAS do Jardim Catarina, com turmas no período da manhã e da tarde. Todos os participantes do projeto vão ganhar um certificado de conclusão de curso e terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.