Detran-RJ passa a usar tablets em provas práticas e agiliza acesso à Habilitação

O Detran-RJ acaba de implantar uma novidade tecnológica para quem vai tirar a primeira habilitação: desde o início da semana, os examinadores das 40 áreas de provas práticas do departamento, de todo o estado, usam tablets para fazer a transferência dos resultados das provas práticas, de forma online, agilizando o processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, os tablets passam a fazer o reconhecimento facial dos candidatos, substituindo a biometria.

O novo procedimento permite que o candidato aprovado tenha acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma digital, em cerca de três dias, no Posto Digital do Detran.RJ (no site: www.detran.rj.gov.br) ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), da Senatran.

O documento físico continuará a ser emitido pelo departamento em 15 dias, em média. A novidade tecnológica será usada também para agilizar outros serviços de Habilitação - como adição e mudança de categoria.

"É a tecnologia trabalhando a favor dos usuários do Detran. O tablet, além de agilizar todo o processo para quem quer tirar a carteira de motorista, ainda diminui a possibilidade de fraudes por conta do reconhecimento facial", explica o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Uma das mais entusiasmadas com a novidade era a empresária Grace de Oliveira, de 38 anos, moradora do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste carioca, que fez a prova para primeira habilitação de moto nesta quarta-feira (8), no posto do Detran do Aerotown, na Barra da Tijuca.

"Fui aprovadíssima. Estou muito feliz. Adorei a novidade do Detran. O mundo hoje é totalmente digital. Agora, vou ficar de olho no aplicativo para ver quando a carteira será lançada no Posto Digital para começar a passear de moto devidamente legalizada. Esse verão será especial para mim, já com a nova CNH", comemorou a empresária.

Outro candidato que fez a prova nesta quarta-feira para motocicletas, no posto da Barra, foi o motorista Renato Ribeiro da Silva, de 39 anos. Após concluir o circuito e ser aprovado, Renato comemorou o êxito e a novidade tecnológica implantada pelo Detran com o uso de tablets.

"Não sabia dessa novidade. Estou achando o máximo. Poderei ter acesso mais rapidamente à carteira, de forma digitalizada. Baixarei logo o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) para ter a minha CNH em mãos mais rapidamente. Parabéns a todos pela iniciativa e pela modernização do processo. Assim que baixar a carteira vou sair pilotando", afirmou Renato.