Senac RJ oferece minicursos gratuitos de beleza e gastronomia; saiba mais

O Senac RJ recebe inscrições para minicursos gratuitos Degusta 2.0, que iniciam a partir da próxima segunda, dia 13 de fevereiro, nas unidades Niterói, Copacabana, Barra da Tijuca, Madureira, Petrópolis e Campos dos Goytacazes. São diversas opções nas áreas de gastronomia e beleza. Para participar, os interessados devem acessar o site https://bit.ly/degustaimprensa e aguardar contato de confirmação. As vagas são limitadas.

Em Niterói, na área de beleza, há oportunidade de conhecer técnicas de harmonização de beleza com a coloração capilar, contorno de maquiagem, barbearia clássica e inovadora, skin care profissional. Já no segmento de gastronomia, há ofertas de minicursos como básico de molhos, Ovo Bentô e preparo de snack.

Sobre o Senac RJ

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Minicursos Degusta 2.0 – Senac RJ

Informações e inscrições: https://bit.ly/degustaimprensa

Unidade Niterói: Rua Almirante Tefé, 680 - Centro

Dia 13/02 - Harmonizando a beleza com a Coloração dos Fios | 18h30

Dia 14/02 - Barbearia Clássica e Inovadora |18h30

Dia 15/02 - Técnica de contorno na maquiagem | 18h30

Dia 24/02 - Preparo de Snack: Breadsticks de Peperone | 15h

Dia 27/02 - Skin Care Profissional | 18h30

Dia 03/03 - Ovo Bentô |10h

Dia 10/03 - Básico de Molhos |10h