Termina hoje prazo para ativar Bilhete Único Intermunicipal antes de reajuste nos trens

Hoje (08) é o último dia para que os passageiros ativem o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e garantam o valor de R$ 5, antes do reajuste da tarifa dos trens. Após o prazo ter sido adiado em uma semana, o aumento entrará em vigor amanhã (09). A ação conjunta entre RioCard Mais, SuperVia e governo do estado chega a 21 dias, com mais de 123 mil pessoas atendidas e que já podem usufruir do benefício.

Aqueles que estão devidamente cadastrados no BUI economizam até R$ 105,60 por mês, considerando ida e volta em 22 dias úteis. A Tarifa Social Ferroviária mantém a passagem dos trens em R$ 5 e rende ao usuário o equivalente a 21 viagens extras mensais, ou seja, duas semanas de uso diário do transporte. Mesmo após o reajuste tarifário, o cadastramento ou a regularização do BUI poderá ser feita nas lojas e postos extras da Riocard Mais.

Na última semana, a operação foi reforçada com o aumento da área de atendimento nas lojas Campo Grande, Carioca, Méier e Central do Brasil, onde mais duas lojas foram reabertas para prestar atendimento à população para agilizar o processo. No fim de semana, mais de três mil pessoas foram atendidas. Vale destacar que o cadastro de um novo BUI é feito exclusivamente nos quatro postos especiais localizados nas estações de trem.

Todas as demais lojas da Riocard Mais e os postos especiais criados nas estações de trem Central do Brasil, São Cristóvão, Maracanã e Deodoro estão em funcionamento para que os usuários de trens possam cadastrar seu Bilhete Único Intermunicipal.

Além de ir até uma loja física, quem já possui o BUI e precisa regularizá-lo também pode acessar o site www.cartaoriocard.com.br ou utilizar o assistente virtual Tomais pelo whatsapp (21) 2127-4000.

SERVIÇO

- Lojas Central do Brasil (5 lojas): das 6h às 20h

- Lojas Nova Iguaçu: das 7h às 18h

- Lojas Carioca, Duque de Caxias e Campo Grande: das 7h às 17h

- Postos nas estações São Cristóvão, Maracanã e Deodoro: das 6h às 20h

- Demais Lojas Riocard: das 8h às 17h

Tarifa Social do Trem

Ter um cartão Riocard Mais habilitado no BUI é exigência para acesso à tarifa social de R$ 5 no trem do Rio de Janeiro. A partir do dia 02 de fevereiro, quem estiver usando o cartão pré-pago da SuperVia com a tarifa antiga deverá complementar o valor no total de R$ 7,40. Já o passageiro que estiver com o cartão unitário carregado com o valor antigo terá até o dia 03 de fevereiro para comparecer à bilheteria e substituir o cartão por outro com a o novo valor.

Quem tem direito ao desconto da Tarifa Social?

Para ter direito ao desconto da Tarifa Social, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter entre 5 e 64 anos; ganho mensal até R$ 7.507,49; e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.

O passageiro que já tem o cartão com o Bilhete Único ativado não precisará fazer nenhuma alteração. Para aqueles que usam Vale-Transporte associado à empresa, basta acionar o RH em seu local de trabalho.

Como cadastrar o benefício do Bilhete Único Intermunicipal (BUI)?

>> Para quem tem o cartão Vale-Transporte e não tem o BUI:

Os clientes devem procurar a empresa onde trabalham e solicitar o benefício.

>> Para quem não tem cartão Riocard Mais:

O caminho mais indicado é procurar uma das lojas Riocard Mais ou os postos de atendimento especial em estações da SuperVia. São 15 lojas da Riocard Mais na região Metropolitana. Os endereços das unidades podem ser consultados em https://ondeestamos.riocardmais.com.br/.

>> Para o cliente que tem o cartão Expresso e não está cadastrado no sistema Riocard Mais e nem no BUI:

1) Entre no site da Riocard Mais. Em seguida, acesse a seção “Para você” e clique no menu “Cadastrar-se”.

2) Preencha o formulário com as informações exigidas (este é o seu cadastro no sistema Riocard Mais).

3) Associe o seu cartão Riocard Mais ao seu CPF.

4) Acesse o site www.riobilheteunico.com.br/declaracao e realize a declaração de renda para ter direito ao BUI.

5) Retorne ao site e entre com o seu login e senha na seção “Para você”. Depois, siga estas etapas: no menu, usuário> consulta e alteração> clique no seu nome> alterar> habilitar bilhete único> gravar.

Em caso de dúvida, consulte o vídeo a seguir com o passo a passo de como habilitar o Bilhete Único Intermunicipal: https://youtu.be/JXiioAC98Pc.