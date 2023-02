Inscrições abertas para o programa de internacionalização do Sebrae Rio

Micro e pequenas empresas que querem exportar tem a oportunidade de participar do programa ProGlobal do Sebrae Rio, que está com inscrições abertas até o dia 26 de fevereiro pelo site https://sites.rj.sebrae.com.br/proglobal/edital/. Ao todo serão 100 vagas e micro e pequenas empresas de todo o país podem participar. O programa terá duração de 10 meses, com 186,5 (horas de capacitações e consultorias individuais). O Sebrae subsidia 93% do valor dos programas. Ficando os 7% restantes para o empresário.

A empresária Anna Luiza Vasconcellos fundou sua empresa ainda na faculdade. Ela resolveu unir suas três paixões: moda, arte e sustentabilidade. A empresa trabalha com tecido natural (linho, viscose ou tecido biodegradável sintético).

“O Sebrae apoiou desde o início no planejamento da empresa (na precificação, entender o consumidor que queriam atingir, ter conhecimentos para internacionalizar a marca e desmistificando a exportação). Hoje, a empresa vende para a Estados Unidos, França, Portugal, Panamá, Haiti e para outros lugares. A empresa participou de missões internacionais com o Sebrae para expor seus produtos”, conta a empreendedora.

O conteúdo foi elaborado para aprimorar a competitividade e a produtividade dos pequenos negócios com foco em design e modelagem estratégica para internacionalização; inovação e desenvolvimento de produto/serviço para internacionalização; gestão financeira internacional; estratégia de comunicação internacional e estratégia comercial internacional.

“Existe uma grande oportunidade de conquista de novos mercados pelos produtos e serviços brasileiros. O empreendedor precisa olhar todas as oportunidades para sua empresa crescer, melhorar sua competitividade, e alcançar novos clientes nos mercados doméstico e internacional. Para investir nesta estratégia, o empreendedor precisa de informação, planejamento e ação”, reforça Miriam Ferraz, coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae Rio.

Para participar do edital, os pequenos negócios precisam possuir inscrição válida no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; estar enquadrada como MEI – Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões. Empresas sediadas em outros estados poderão se inscrever para integrar o cadastro de reserva. As empresas participantes precisam desenvolver produtos e serviços com diferenciais competitivos ou soluções inovadoras.

A ProGlobal é um programa voltado para pequenas empresas que desejam internacionalizar seu negócio, seja exportando, importando, vendendo ou comprando tecnologias, ou por meio de licenciamento, joint ventures, parcerias e representações comerciais, distribuição, franquia, abertura de filiais e muito mais. Os empresários selecionados terão 93% de subsídio.

Os pequenos negócios vêm enxergando o mercado internacional como opção para aumentar o faturamento das empresas. Para internacionalizar a sua marca, o empreendedor precisa desenvolver novos processos e adquirir uma cultura diferenciada.