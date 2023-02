Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 5,1 mil oportunidades de emprego no Rio

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 5.166 vagas de emprego em todo o Estado do Rio. As oportunidades, captadas pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego) e o aplicativo Mais Trabalho RJ, são para diversos setores, como o de alimentação, bares e restaurantes, administrativo, comércio, serviços gerais e construção civil.

O Mais Trabalho RJ está oferecendo 4.223 vagas em diferentes municípios. Somente na capital são 1.708 oportunidades; em Volta Redonda, 763; Niterói, 183; e Barra Mansa, 142. Entre as vagas, há 586 para trabalho itinerante e 281 para home office. Pelo App, os salários variam de R$ 500, para estagiários, a R$ 6 mil. A ferramenta digital disponibiliza também 30 cursos gratuitos de capacitação para quem deseja melhorar o currículo. Apenas este ano, já foram realizadas 2.739 inscrições.

Já pelo Sine, são 943 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Noroeste, Médio Paraíba e Serrana. Na Metropolitana, há 740 chances, sendo 301 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 vagas para repositor de mercadorias, no Catete, com salário de R$ 1,3 mil. Também há 40 oportunidades para operador de vendas, nos bairros do Centro, Madureira, Méier e Campo Grande. Há ainda 50 chances para operador de supermercado, no Méier, Penha e Madureira, com remunerações que chegam a até R$ 2,6 mil.

No Noroeste, são disponibilizadas 30 vagas, todas na cidade de Campos dos Goytacazes, com salários que podem alcançar R$ 5,2 mil, sendo quatro para nutricionista, quatro para ajudante de cozinha, quatro para chefe de cozinha, três para cozinheiro geral, cinco para padeiro e 10 para taifeiro.

No Médio Paraíba, são 49 chances, incluindo sete para ajudante de cozinha, em Resende e Itatiaia, e uma para engenheiro mecânico em Valença. As 124 oportunidades para a Região Serrana são para a cidade de Teresópolis, com destaque para nove para auxiliar de laboratório de análises clínicas, 10 para auxiliar de linha de produção e 10 para serralheiro de metal.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita por meio do Sine e do aplicativo Mais Trabalho RJ, que realizam uma análise entre o perfil do trabalhador e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículo atualizados. Para inscrição ou atualização no Sistema Nacional de Emprego, é necessário ir a uma unidade, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar os endereços das unidades Sine e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br.