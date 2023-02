Oportunidades: Mais de 180 concursos públicos com inscrições abertas em todo o país

Mais de 180 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6), reunindo mais de 30,6 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, quando os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Segundo divulgado pelo G1, entre os destaques está o concurso do Banco do Brasil, lançado no final de 2022, com inscrições abertas até 24 de fevereiro. São 6 mil vagas a serem preenchidas, 4 mil para contratação imediata. Os salários vão até R$ 3.622,23.

A maior remuneração dentre os concursos com as inscrições abertas é oferecida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) , em que os salários chegam a R$ 32.004,65.

Há ainda concursos em Defensorias Pública, Ministérios Públicos, Tribunais, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais em vários estados. No entanto, o maior número de concursos é nas prefeituras do país.

Confira as oportunidades em concursos na região:

Prazo Vagas Salários Escolaridade Local



UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro17/02/20233R$ 6.214,36SuperiorRio de Janeiro

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBM-RJ)12/03/2023800R$ 5.056,46médio e técnicoRio de Janeiro

Procuradoria Geral de Niterói09/03/202329R$ 6.838,92Médio , SuperiorNiterói

Procuradoria Geral do Município de Niterói (RJ)09/03/20231.329R$ 6.838,92médio e superiorNiterói

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM - RJ)09/02/202341R$ 10.175,24superiorRio de Janeiro

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (Rio Saúde)07/02/202380R$ 6.859,87superiorRio de Janeiro

MOBI Rio - Companhia Municipal de Transportes Coletivos06/02/20235R$ 3.615,38fundamental e médioRio de Janeiro

RIOSAÚDE - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A05/02/20231R$ 5.536,38superiorRio de Janeiro

Marinha02/03/20231.080R$ 2.294,50médioRio de Janeiro e Brasília