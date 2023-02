Prefeitura de Maricá abre inscrições para Programa de Iniciação Científica

A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e da Secretaria de Educação, abre nesta segunda-feira (06/02) as inscrições do Programa de Iniciação Científica (PIC) 2023, com oferta de 56 bolsas de estudo para estudantes do Passaporte Universitário e 14 para professores orientadores de pesquisas. As inscrições serão realizadas até o dia 17 de fevereiro e o edital está disponível no site do ICTIM (www.ictim.com.br).

Ao todo, estarão disponíveis nove áreas de conhecimento: formação de recursos humanos e vocações territoriais; compras públicas de inovação, aspectos legais e de ambientes de inovação; tecnologia da informação e inovação social; empreendedorismo social de base tecnológica; agricultura familiar e urbana; pesca e aquicultura; agroecologia; rede básica cidadania e moeda social; saúde pública e cidadania. Os estudantes farão jus a bolsa de R$ 600, já a bolsa dos professores será de R$ 3.700.

Pré-requisitos

Para participar do programa, é exigido do estudante que o projeto esteja de acordo com as áreas de interesse, de orientação, além de direcionado aos desafios da Estratégia Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Política de Inovação do ICTIM. É necessário que os candidatos também estejam cursando a partir do segundo período da graduação no ato da inscrição, independentemente de ter ocorrido troca de curso, equivalência ou segunda faculdade. A graduação precisa ser presencial e em instituições de ensino superior participantes do Passaporte Universitário. Também serão avaliados o bom desempenho acadêmico, o histórico escolar e a disponibilidade de tempo do estudante.

No projeto, que também conta com a parceria da Escola de Governo (Emar), os professores precisam ter grau de doutor ou mestre, com experiência empírica em sua área de atuação e, preferencialmente, em orientação de pesquisa científica. Precisam, ainda, ser servidores da Prefeitura de Maricá ou de seus órgãos vinculados, ter disponibilidade para a orientação dos bolsistas e para oferta de cursos aos alunos selecionados.

Cronograma dos orientadores

Período de inscrição para a submissão dos projetos pelos orientadores: 06/02/23 a 17/02/23

Homologação pelo CEAB e divulgação dos resultados parciais da seleção: 22/02/2023 a 01/03/2023

Divulgação dos resultados parciais: 02/03/2023

Recursos: 03/03/2023 a 06/03/2023

Homologação pelo CEAB e divulgação dos resultados finais da seleção: 07/03/2023 a 08/03/2023

Entrega de documentos: 09/03/2023 a 14/03/2023

Avaliação da documentação entregue e empenho das despesas: 15/03/2023 a 22/03/2023

Início previsto da bolsa com a Assinatura do Termo de Outorga: 23/03/2023 a 31/03/2023

Cronograma dos orientandos

Orientações gerais sobre projetos de iniciação científica na Diretoria de Tecnologia do ICTIM com agendamento pelo e-mail pic2023@ictim.com.br: 06/02/2023 a 06/03/2023

Divulgação dos projetos e dos Currículos Lattes dos orientadores selecionados: 07/03/2023

Período de inscrição para a submissão dos projetos pelos alunos: 07/03/23 a 17/03/23

Homologação pelo CEAB e divulgação dos resultados parciais da seleção: 20/03/2023 a 23/03/2023

Divulgação dos resultados parciais: 24/03/2023

Recursos: 27/03/2023 a 28/03/2023

Homologação pelo CEAB e divulgação dos resultados finais da seleção: 29/03/2023 a 31/03/2023

Entrega de documentos: 03/04/2023 a 06/04/2023

Avaliação da documentação entregue e empenho das despesas: 10/04/2023 a 26/04/2023

Início previsto da bolsa com Assinatura do Termo de Outorga: 27/04/2023 a 04/05/2023