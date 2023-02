Cláudio Castro autoriza nova convocação do TAF do concurso da Polícia Civil

O governador Cláudio Castro anunciou a autorização para assinatura do Termo Aditivo para a segunda convocação do Teste de Aptidão Física (TAF) dos concursos da Polícia Civil. Ao todo, serão 2.600 convocados: 50 candidatos para o cargo de auxiliar de necropsia, 50 para técnico de necropsia, 1.500 para investigador, além de 1.000 para inspetor. O quantitativo pode aumentar em caso de candidatos empatados na última colocação.

A previsão é que o TAF complementar seja realizado entre os meses de março e abril. Em breve será divulgado o cronograma das atividades.

"Essa é mais uma vitória para a Segurança Pública do Rio de Janeiro e a população fluminense. O reforço nos quadros da Polícia Civil constrói uma estrutura de investigação cada vez mais fortalecida no combate à criminalidade. Todos os esforços de valorização das nossas polícias têm refletido na queda expressiva dos índices criminais. Continuaremos trabalhando incansavelmente para garantir mais conquistas e avanços para o nosso estado", ressalta o governador Cláudio Castro.

A nova convocação para o TAF foi possível após estudo técnico e parecer favorável do jurídico da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do Gabinete de Recuperação Fiscal. Na primeira chamada, cerca de 5 mil candidatos participaram da etapa de aptidão física.

No início deste ano, o governador já havia anunciado o aumento de vagas para convocação imediata, totalizando 561 aprovados nos concursos para os cargos de delegado, perito legista, perito criminal, inspetor, investigador, técnico de necropsia e auxiliar de necropsia. Os editais previam 400 vagas iniciais para reforçar o efetivo da Sepol.

Os cursos de formação profissional serão realizados neste semestre na Acadepol. A previsão é que os novos policiais estejam lotados nas unidades da instituição ainda em 2023.