Rede CEJA abre processo para seleção de bolsistas

Professores que desejam atuar nos projetos e ações pedagógicas da Rede CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos podem se inscrever, a partir da próxima quinta-feira (02), no processo de seleção de bolsistas. Os interessados devem preencher o formulário, disponível na página https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/trabalhe-conosco/ até o dia 12 de fevereiro. As inscrições são gratuitas.

As vagas são para formados nas seguintes licenciaturas: Matemática, Educação Física, Língua Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, Biologia/Ciência, Física, Sociologia, Geografia, História, Ensino Religioso, Filosofia e Química. O valor da bolsa varia de acordo com a titulação concluída e comprovada (doutor, mestre, especialista e graduado).

Composta por escolas da rede estadual de ensino, a Rede CEJA é administrada pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e se destinada a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e desejam concluir os estudos. O segundo segmento do ensino fundamental (6º ao 9º ano) é voltado àqueles que têm pelo menos 15 anos de idade. Já o médio é para quem possui no mínimo 18 anos.

Sobre a seleção

O processo seletivo irá ocorrer em duas fases: a primeira, classificatória e eliminatória, consiste na análise dos documentos enviados pelo candidato. A pontuação do candidato nesta etapa será dada de acordo com o disposto no quadro III do edital, considerando apenas os itens comprovados por documentação válida.

A segunda etapa é classificatória e composta por entrevista dos candidatos classificados na primeira fase. A convocação ocorrerá exclusivamente pela página https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/ no link Trabalhe Conosco, segundo o cronograma constante em edital. O resultado final será divulgado no dia 10 de março e a capacitação dos selecionados e início das atividades acontecerá a partir de 15 de março.

O candidato selecionado receberá bolsa do tipo incentivo à docência de 40 horas semanais, cujo valor pode chegar a 2.684,00, para desenvolvimento de área/curso, através da produção de conteúdos, aplicação de cursos e participação de seminários, oficinas, elaboração de itens e formações presenciais da Rede CEJA.