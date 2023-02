ICTIM prorroga inscrições do concurso público até 15 de fevereiro

As inscrições para o concurso público com oferta de vagas para o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) foram prorrogadas até 15 de fevereiro. Estão disponíveis, ao todo, 40 oportunidades de níveis médio e superior com salários de R$ 2.091,54 a R$ 6.649,27. Os cadastros podem ser feitos pelo site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br).

Os cargos de nível médio englobam: técnico administrativo I, técnico administrativo II, analista I e analista II, com salários de R$ 2.091,54 a R$ 2.489,25. Os cargos de nível superior incluem professor pesquisador I, professor pesquisador II, professor pesquisador III, controlador, contador, analista III, analista TI e analista jurídico, com salários de R$ 2.963,83 a R$ 6.649,27.

A carga horária é de 40 horas semanais, com exceção dos cargos de professor pesquisador I, II e III, que exigem carga horária de 15 horas. Os aprovados serão chamados dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos, prorrogável pelo mesmo período. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 (cargos de ensino médio) e R$ 100 (nível superior).

Seleção

A avaliação será feita por meio de provas objetivas para todos os cargos, incluindo questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo e Constitucional, Noções de Informática e Matemática) e conhecimentos específicos. Para os candidatos de nível superior também serão exigidas provas discursivas e de títulos. O concurso será realizado no dia 2 de abril nos turnos da manhã e da tarde. Para outras informações, acesse os editais no site da banca organizadora: www.consulpam.com.br.