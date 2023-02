Policiais criam campanha de doação de livros para crianças carentes no Rio

Policiais do Operação Méier Presente decidiram participar de maneira mais ativa nesse próximo dia Internacional da Doação de Livros, que acontece dia 14 de fevereiro. Através da campanha 'Alcançar, Crescer e Libertar', criada pelos agentes, já foi possível arrecadar mais de 2.000 mil livros no mês passado.

Todos os exemplares recolhidos serão destinados o projeto social Educa Lins, que atende crianças da Comunidade do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo dos policiais com a ação é um só: "Tem por finalidade incentivar a leitura por parte das crianças e fomentar o acesso aos livros como ferramenta transformadora, principalmente da população mais carente", explicaram.

A campanha teve início nos meados de janeiro e mais de 1000 livros já foram entregue a crianças do Méier e de outros bairros, como Urca, na Zona Sul do Rio, e Olaria e Tijuca, na Zona Norte do Rio. Quem quiser doar para o projeto pode procurar a base da Operação Presente Méier, que fica na Rua Dias da Cruz, esquina com Rua Hermengarda.