Maricá abre processo seletivo com 670 vagas na área de educação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, abriu nesta segunda-feira (30/01) um Processo Seletivo Simplificado para contratação de 670 profissionais para os cargos de instrutor de linguagem, agente de desenvolvimento educacional e agente de inclusão educacional. O prazo de validade é de um ano, prorrogável uma única vez por igual período. As inscrições podem ser feitas até às 17h de sexta-feira (03/02), no site https://edu.marica.rj.gov.br.

Ao todo, serão ofertadas 120 vagas instrutor de linguagem (Alemão, Francês, Espanhol, Mandarim, Inglês e Guarani) com vencimentos de R$ 3.611,35; 200 vagas para agente de desenvolvimento educacional com proventos R$ 1.891,18, e 350 vagas para agente de inclusão educacional com remuneração de R$ 3.170,00.

Os candidatos inscritos serão avaliados por análise curricular (caráter eliminatório) e prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, devendo obter no mínimo 50% de acertos para ser aprovado. Os critérios de avaliação curricular estão disponíveis no quadro de atribuição de pontos para avaliação de títulos, constantes no Anexo I, devendo observar as demais condições estabelecidas no edital.

Serão convocados para realizar a prova objetiva os postulantes aprovados até o dobro da quantidade de vagas ofertadas para o cargo. Os concorrentes que não forem aprovados dentro do número de vagas, ficarão no quadro de cadastro de reserva.

Segue a lista com o quantitativo de vagas para o cargo de instrutor de linguagem:

Alemão – 10 vagas

Francês – 10 vagas

Espanhol – 30 vagas

Mandarim – 30 vagas

Inglês – 30 vagas

Guarani – 10 vagas