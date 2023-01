Senac Niterói recebe inscrições para cursos gratuitos

As vagas integram a parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) - Foto: Marcos de Paula/ Senac

O Senac Niterói oferece cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de Departamento Pessoal, Tributário e Fiscal. As vagas integram a parceria entre o Senac RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) e serão concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a quem atenda ao critério de renda familiar de até 2 salários-mínimos por pessoa. Os interessados devem se candidatar pelo portal http://psg.rj.senac.br. As aulas iniciam a partir do dia 23 de fevereiro.

As inscrições estão abertas para os cursos de Programa Rotinas do Departamento Pessoal e Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais. A parceria de cooperação técnica entre o Senac RJ e o CRCRJ oferece qualificação a estudantes, contadores e colaboradores de escritórios contábeis registrados no Conselho Regional, bem como a empresários e demais profissionais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro.

As aulas incluem atividades práticas em laboratórios versáteis que simulam a rotina de trabalho nas empresas. Os alunos irão utilizar o software Alterdata, que é o mais aplicado do mercado, e terão acesso à biblioteca digital com materiais didáticos atualizados, em diversos formatos e mídias. Todos os cursos irão conceder, ao final, um certificado de dupla chancela: Senac RJ e CRCRJ.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O programa fornece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda, em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.

Os interessados deverão ser maiores de 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental II, além de noções básicas de informática. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos dos cursos e do PSG. O regulamento está disponível no link de inscrição.

Senac RJ

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Cursos Senac RJ e CRCRJ

Unidade Niterói (Rua Almirante Tefé, 680 - Centro)

Informações: www.rj.senac.br ou pelo telefone: (21) 2018-9023

Inscrições: http://psg.rj.senac.br

Rotinas do Departamento Fiscal (PSG)

Início: 23/02

Dias e horários: Terças e quintas, das 13h às 17h

Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais (PSG)

Início: 24/02

Dias e horários: Segundas, quartas e sextas, das 13h às 17h.