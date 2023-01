Degase abre inscrições para o seu novo programa de estágio

Na última segunda-feira (30/01), o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, vinculado à Secretaria Estadual de Educação, abriu as inscrições para o seu programa de estágio destinado a estudantes do nível superior.

Através dele, serão ofertadas 87 vagas de estágio obrigatório, não remunerado, nas áreas de Arquivologia, Pedagogia, Biblioteconomia, Educação Física, Estatística, Psicologia, Serviço Social, Farmácia, Odontologia, Terapia Ocupacional e Musicoterapia.

As oportunidades serão distribuídas entre os seguintes polos do Degase: Ilha do Governador/Bonsucesso, Nova Friburgo, Teresópolis, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda/Barra Mansa, Niterói/São Gonçalo, Bangu/Santa Cruz, Cabo Frio, Macaé, Nova Iguaçu/Belford Roxo/Duque de Caxias/Nilópolis.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas através do link: https://forms.gle/iqTRztgJoiV4cq5E6

Confira as etapas do processo seletivo:

Período de Inscrição: 30/01/2023 a 10/02/2023

Convocação seleção e aplicação instrumentos avaliativos: 28/02/2023 a 14/03/2023

Resultado Final: 30/03/2023

Entrega documentação e início estágio: 31/03/2023 a 14/04/2023

Para mais informações, acesse o Edital através do link abaixo: https://drive.google.com/file/d/1I4TXfYdmTDJ7WP6DoJ1WI2laPYCoGVZ/view?usp=sharing

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire através do e-mail: estagio.esgse@novodegase.rj.gov.br