Faetec anuncia a oferta de mais de 23 mil vagas para cursos de Qualificação Profissional

A semana começa com uma ótima notícia para aqueles que desejam se profissionalizar. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anuncia a oferta de 23.163 vagas para cursos gratuitos de Qualificação Profissional em todo o estado. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 06/02, exclusivamente pela página da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

São 80 unidades pertencentes à Rede ofertando vagas em cerca de 170 opções de cursos profissionalizantes, entre as áreas de beleza, culinária, elétrica, idiomas, indústria, informática e outras, além de música e esporte. Do total de vagas disponíveis, 4.680 são oferecidas na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Fundação Cecierj. Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar: https://bityli.com/Yptoux

Entre os cursos presenciais, destacam-se: Assistente Administrativo; Operador de computador; Inglês; Excel avançado com VBA; Cabeleireiro; Espanhol básico; Manicure e Pedicure; Massagista; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Montador e Reparador de Computadores. O edital ainda traz novas opções de qualificação profissional, como Auxiliar em Ciência de Dados, Desenhista Cadista, Designer de Sobrancelhas e Trancista.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, os cursos de Qualificação Profissional da Rede Faetec abrem as portas do cidadão para o mercado de trabalho.

“O nosso trabalho só tem sentido quando vidas são melhoradas, e é isso o que estamos fazendo. Mais de 20 mil pessoas terão a chance de transformar suas vidas. É a grande oportunidade para aqueles que buscam a sua primeira colocação no mercado de trabalho ou a sua recolocação”, destaca Dr. Serginho.

Para o formato EaD, há algumas novidades no catálogo de cursos. Estão sendo disponibilizados vagas de Agente de Sustentabilidade e Inovação; Almoxarife; Assistente Administrativo; Assistente de Contabilidade; Assistente de Logística e Transporte; Assistente de Pessoal; Assistente Financeiro; Auxiliar em Ciência de Dados; Gestor de Segurança do Trabalho; Introdução à Matemática para Negócios; Planilhas Eletrônicas - do Básico ao Avançado e Recepcionista.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, a abertura de uma nova rodada de cursos representa uma oportunidade para todos que desejam se sobressair no mercado de trabalho. “Esta é uma ótima chance para todos que almejam se qualificar em 2023, evoluir profissionalmente ou embarcar em novas possibilidades de renda. Não são apenas vagas, são mais de 23 mil novas oportunidades de capacitação e crescimento profissional”, declarou Caroline.

A recomendação é que os interessados confiram todos os cursos ofertados no edital, bem como unidades participantes e pré-requisitos disponíveis no site. A idade mínima para concorrer a uma das vagas pode variar de 15 a 18 anos, a depender de cada curso. O processo seletivo se dá por meio de sorteio, a ser realizado no dia 07/02, já o período de matrícula dos candidatos sorteados será entre os dias 08 e 13/02. Os cursos possuem duração de 20 semanas, com início previsto para o dia 27/02.