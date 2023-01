Niterói abre vagas para castração gratuita de cães e gatos

Todos os animais domésticos que fizerem a cirurgia receberão um implante de microchip, no qual ficarão armazenados os dados do animal e do tutor - Foto: Luciana Carneiro

Todos os animais domésticos que fizerem a cirurgia receberão um implante de microchip, no qual ficarão armazenados os dados do animal e do tutor - Foto: Luciana Carneiro

Proprietários de animais de estimação dos bairros do Viçoso Jardim, Atalaia e Ititioca, na Zona Norte de Niterói, serão os primeiros a receberem o atendimento do castramóvel da Prefeitura de Niterói em 2023. As inscrições para castração gratuita de cães e gatos poderão ser feitas no próximo sábado (28), a partir das 9h, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na Estrada Padre José Euger, número 8, no Atalaia.

“Vamos começar o ano com o castramóvel atendendo bairros que têm alta demanda por cirurgias e são importantes para o controle populacional que estamos fazendo na cidade. Além da castração, os animais serão microchipados, o que completa nosso serviço trazendo mais segurança para tutores e seus animais”, afirma Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói.

Todos os animais domésticos que fizerem a cirurgia receberão um implante de microchip, no qual ficarão armazenados os dados do animal e do tutor. Os bichinhos receberão ainda uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira, que também terá as informações do pet caso se perca de seu dono.

Serão distribuídas 300 senhas, uma por pessoa. Para fazer o agendamento o proprietário do animal deve apresentar original e xerox da identidade e do CPF e comprovante de que o interessado mora em um dos bairros. Não haverá cadastro de reserva. No dia da inscrição não precisa levar o animal. As cirurgias começarão a ser realizadas a partir da próxima semana.

Quem fizer a inscrição poderá assistir a uma palestra sobre cuidados após a castração e seus benefícios. Para ser operado o animal precisa ter mais de 4 meses e menos de 6 anos; menos de 25 quilos. A cirurgia não é realizada em cães das raças pug, bulldog, shitzu e boxer e gatos persas ou de raças exóticas.