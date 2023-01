Itaboraí inicia recadastramento do Transporte Universitário

Foi iniciado ontem (23) o recadastramento dos estudantes que utilizam o Transporte Universitário em Itaboraí para o próximo semestre (2023.1). O universitário deve baixar e preencher o formulário de recadastramento disponibilizado pelo Espaço Universitário. O prazo para solicitar o recadastro vai até o dia 27 de janeiro (sexta-feira).

Para os alunos que não possuem acesso à internet, a equipe do Espaço Universitário estará disponível para realizar o recadastro presencialmente, também entre os dias 23 e 27 de janeiro, das 8h às 17h, no Centro. Para o recadastramento, o universitário deve entregar um envelope com o requerimento preenchido e assinado pelo aluno; grade escolar atualizada e comprovante de matrícula.

Segundo o coordenador do Espaço Universitário, Henrique Souza, o recadastramento é a única forma do universitário garantir continuidade no programa. "É através do recadastramento que conseguimos identificar quem utiliza o Transporte Universitário, além de fazer a atualização cadastral de cada aluno. Por isso, é importante não perder o prazo de recadastramento", disse.

Caso o universitário não tenha disponibilidade de comparecer, familiares diretos poderão realizar o recadastro apresentando a cópia dos documentos solicitados do universitário em questão.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através dos canais de atendimento online ou presencialmente no Espaço Universitário, que fica na Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro, ao lado direito da Secretaria Municipal de Educação.