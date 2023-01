CUFA Rio vai promover oficinas de Desenvolvimento de Games e Informática Básica

Com o intuito de contribuir para uma maior inclusão digital de moradores de favelas, a Central Única das Favelas do Rio de Janeiro (CUFA Rio) vai promover o projeto Multiacesso, que consiste em oficinas gratuitas de Informática Básica e de Desenvolvimento de Games, que acontecerão na sede da instituição, no Viaduto de Madureira. O projeto tem apoio do Criança Esperança.

As aulas vão começar no dia 1º de fevereiro. Quem quiser participar do curso pode se inscrever, até o dia 31 de janeiro, na sede da CUFA no Viaduto de Madureira, munido de duas fotos 3 x 4, comprovante de residência, xerox da identidade e xerox do CPF. Os alunos devem ser moradores de favelas entre 7 e 29 anos.

“A CUFA está sempre promovendo ações para fortalecer e impactar os moradores de favela. No campo da tecnologia não é diferente. Já contamos com a experiência do sucesso da Taça das Favelas Free Fire, agora, com o apoio do Criança Esperança, vamos mostrar aos moradores dos nossos territórios como construir isso”, explicou Wellington Galdino, presidente da CUFA Rio.

O material utilizado nas oficinas também será disponibilizado gratuitamente. Serão 40 horas de aulas, com a oficina acontecendo até o dia 14 de abril.

Serviço

Inscrições oficinas Multiacesso

Período: Até dia 31 de janeiro

Local: Espaço CUFA (Viaduto de Madureira)

Horário: 10 às 17h

Endereço: Rua Francisco Batista, nº: 01 – Sob o Viaduto Negrão de Lima – Madureira