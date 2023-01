Setrab oferece mais de 800 vagas de emprego através do Sine

As regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio concentram as 888 ofertas de emprego desta semana, captadas pela equipe técnica da Secretaria de Trabalho e Renda no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Há vagas para terapeuta ocupacional, enfermeiro do trabalho e encarregado de obras, entre outras, com salários que podem chegar a R$ 4.800. Do total, 177 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Na região Metropolitana, a maior em número de vagas (714), há oportunidades no bairro do Caju para terapeuta ocupacional, com salários de até R$ 3.600. No Médio Paraíba, que oferece 55 vagas, a oportunidade para enfermeiro do trabalho, em Resende, por exemplo, exige Ensino Superior completo. Já na região Serrana, que oferece 119 posições, o salário para encarregado de obras, em Teresópolis, pode chegar a R$ 4.800.

Para pessoas com deficiência, existem vagas para auxiliar de carga e descarga (50), atendente de loja (10) e operador de vendas (10), com salários de até R$ 1.200,00, todos na região Metropolitana. Para o público de ampla concorrência, as vagas oferecidas são, em sua maioria, dos setores de serviços, com 506 (61,3%) e comércio, 274 (31,6%), com salários variando entre R$ 1.200 e R$ 4.800.

A compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos sistemas do Sine, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda (Setrab), disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.