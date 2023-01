Empregos: Parceria Detran/Setrab vai oferecer 400 vagas para PCD nesta sexta (13)

Em mais uma edição do Dia D, ação promovida pelo Detran.RJ para atender com prioridade pessoas com deficiência, o departamento atenderá o público PCD nesta sexta-feira (13), das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio. A ação, que desta vez contará com a importante parceria da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), oferecerá cerca de 400 vagas de emprego para pessoas com deficiência.

Neste dia, o usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil e de habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento prévio. Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Av. Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra 35, em São Cristóvão).

Também estará disponível para o público PCD a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Ciretrans (ver relação abaixo) para se cadastrar neste dia. As vagas são limitadas.

“Além do atendimento prioritário e da oferta de vagas de emprego, as pessoas com deficiência poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que já habilitou, de forma gratuita, mais de dois mil condutores PCDs”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Vagas de empregos

Uma equipe do Nead (Núcleo Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência), da Setrab, estará na unidade do Detran.RJ da Francisco Bicalho com a oferta de cerca de 400 vagas de emprego voltadas para este público. Entre as oportunidades, a Setrab oferecerá 50 vagas de atendentes de balcão; 50 de auxiliares de limpeza; 50 de repositores de mercadorias; 16 de empacotadores; 7 de pintores, entre outras. É importante lembrar que os interessados devem levar carteira de trabalho, PIS/NIT/Pasep, CPF. É imprescindível levar também o laudo médico com a CID (Classificação Internacional de Doença).

A secretária de Trabalho e Renda, Kelly Mattos, participará do evento junto com o presidente do Detran, Adolfo Konder. "Promover ações voltadas para públicos específicos é essencial para melhorar os números da empregabilidade no estado", afirma a secretária.

Documentos necessários para os serviços do Detran.RJ

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista - sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.

Os interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam. Por exemplo, para tirar a identidade é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento – dependendo do estado civil do requerente.

Os candidatos ao curso de direção Cidadania Sobre Rodas precisam levar original e cópia da carteira de identidade, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone). Caso não possa apresentar a referida documentação, o candidato deverá preencher a Declaração de Residência fornecida pelo Detran no ato de abertura do processo administrativo. Também é necessário estar com o laudo médico recente, emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.

Ciretrans

Confira as unidades onde o público PCD poderá se inscrever para o programa “Cidadania Sobre Rodas”, das 8h às 16h30, no Dia D (13/1):

21ª CIRETRAN – ANGRA DOS REIS

- Rua Poeta Brasil dos Reis, s/nº

8ª CIRETRAN – ARARUAMA

- Av. Getúlio Vargas s/n – Parque Hotel – ao lado da UPA

23ª CIRETRAN – BARRA DO PIRAÍ

- Av. Prefeito Iago José Castro Valério, nº 452 – Oficinas Velhas

2ª CIRETRAN – CAMPOS DOS GOITACAZES

- Rua Barão de Miracema, nº 246 – Centro

26ª CIRETRAN – ITABORAÍ

- Avenida 22 de Maio, s/n - Terminal CODERTE - Venda das Pedras

1ª CIRETRAN – NITERÓI

- Rua Desidério de Oliveira, s/nº - Centro

7ª CIRETRAN – DUQUE DE CAXIAS

- Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23 – 25 de agosto

27ª CIRETRAN – MESQUITA

- Rua Juliana, nº 478 – Santo Elias

25ª CIRETRAN – MIRACEMA

- Praça Ary Parreiras, nº 171 – Centro

22ª CIRETRAN – RIO BONITO

- Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, nº 39

5° CRT - PETRÓPOLIS

- Condomínio Shopping ABC / Rua Tereza, 1515 - Bairro Alto da Serra.

4ª CIRETRAN – NOVA IGUAÇU

- Av. Abílio Augusto Távora, nº 1111, Sl 4080/81- Shopping Nova Iguaçu - Bairro Luz

*Atendimento das 10h às 16h30.

SAT Seropédica

-Av. Rita Batista, Nº 11