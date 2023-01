JUVRio inaugura espaço com 150 vagas para cursos em tecnologia 4.0

Nesta terça-feira, 10 de janeiro, às 18h, a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) vai abrir o seu segundo equipamento público direcionado para a formação tecnológica do futuro em uma das maiores favelas da zona Oeste do Rio de Janeiro.

Será inaugurado o Espaço da Juventude da Cidade de Deus, uma estrutura de 40m², sustentável, que tem como foco oferecer a jovens de 15 a 29 anos cursos gratuitos focados nas tecnologias da indústria 4.0, cujo objetivo é automatizar e conectar os processos industriais por meio da computação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica. Logo no início, serão oferecidas 150 vagas para o primeiro curso do Espaço, que será de Internet das Coisas (IOT). Esse é mais um de sete equipamentos idênticos que serão inaugurados pela JUVRio.

Tal como no primeiro Espaço da Juventude, inaugurado em setembro na Praça do Estácio, no Centro, os jovens poderão realizar cursos como jogos digitais, design de games, impressão 3D, operação de drone, indústria avançada, robótica, indústria do som (DJ) e programação móvel (IOT).

O ambiente será um contêiner da JUVRio instalado na rua Daniel, s/n, na região dos apartamentos da Cidade de Deus, um ambiente totalmente tecnológico, no qual os alunos serão preparados para o mercado de trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

O evento de lançamento terá a presença do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Secretário Especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, e da subprefeitura de Jacarepaguá, Talita Galhardo.

O secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, é cria da Cidade de Deus e acredita que entregar o Espaço da Juventude busca garantir mais oportunidades de capacitação aos moradores da favela.

“O Espaço da Juventude implementará na Cidade de Deus, lugar no qual nasci e fui criado com muito orgulho, um ambiente criativo de inovação para estimular as habilidades, talentos, garantindo a profissionalização dos nossos jovens cariocas. E assim, continuarmos gerando oportunidades e promovendo a transformação social da juventude carioca”, destaca o secretário Salvino Oliveira.

Oportunidades

O primeiro curso que será oferecido pelo Espaço da Juventude da Cidade de Deus já está com inscrições abertas. Por meio das redes sociais da Secretaria da Juventude (www.instagram.com/juvrio) já será possível preencher o formulário para participar do curso de Internet das Coisas (IOT) que vai iniciar as aulas no dia 11 de janeiro. No total, há 150 vagas disponíveis, sendo 30 para as turmas da manhã (8h às 10h15 e 10h30 às 12h30), tarde (13h30 às 15h30 e 15h45 às 18h) ou noite (das 19h às 21h).

O curso oferecerá uma formação sobre o momento atual da tecnologia, na qual objetos e outros dispositivos, como maçanetas, lâmpadas, eletrodomésticos, computadores e celulares conectados à rede mundial de computadores.

SERVIÇO

Inauguração do Espaço da Juventude da Cidade de Deus

Data: 10 de janeiro

Horário: às 18h

Local: Rua Daniel, s/n, apartamentos da Cidade de Deus (Próximo à Fundação Leão XIII)