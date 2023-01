São Gonçalo inicia inscrições para CIUG no dia 17

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo publicou, nesta segunda-feira (2), a portaria com as datas da matrícula nos cursos de Inglês, Redação, Francês, Espanhol e Libras para ingresso no Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG).

As inscrições podem ser feitas a partir das 13h do dia 17 de janeiro e vão até o dia 19, pela internet, no site https://matricula.siseducsg.org.br/. A relação dos candidatos classificados estará disponível no dia 24 de janeiro, no mesmo site.

A efetivação da matrícula será presencialmente na unidade, nos dias 25 e 26 de janeiro. Serão 180 vagas para Inglês, 80 vagas para Redação, 20 vagas para Francês, 70 vagas para Espanhol e 140 vagas para Libras.

Para se matricular nos cursos de línguas, o estudante deve ter a idade mínima de 13 anos para os turnos manhã e tarde e 15 anos para o turno da noite, e estar cursando ou ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental.

Para o curso de Redação, a idade mínima é de 15 anos e é necessário estar cursando ou ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental.

De acordo com o regimento interno do CIUG, as vagas serão distribuídas prioritariamente na seguinte ordem: para estudantes da rede municipal de São Gonçalo; para funcionários da rede municipal de São Gonçalo; para a comunidade em geral.

Será dada a prioridade aos adolescentes de 13 a 17 anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde. Não há limite de idade para estudar na unidade.

Os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pelo CIUG. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo idioma. O candidato selecionado terá direito a cursar apenas um idioma, caso ele seja selecionado para dois idiomas, ele terá que fazer a opção no ato da matrícula.

Documentos obrigatórios no ato da matrícula:

- Original e cópia da certidão de nascimento, ou casamento, ou identidade;

- Original e cópia do comprovante de escolaridade;

- Original e cópia do comprovante de residência;

- Original e cópia do contracheque, caso seja funcionário da rede municipal de São Gonçalo;

- Uma foto 3x4

- Original e cópia do CPF do aluno e do responsável (caso o aluno seja menor);

- Um endereço de e-mail