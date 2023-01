UFF abre concurso com 186 vagas para técnicos administrativos

A Universidade Federal Fluminense (UFF) divulgou edital com as regras do concurso público destinado ao provimento de 186 vagas para os cargos de Técnico Administrativo em Educação. O edital foi publicado no Diário Oficial da União no dia 30/12/2022. A remuneração inicial é de R$ 4180,66.

O concurso será realizado por uma banca organizadora própria, a COSEAC, que trabalha com nível de cobrança intermediário, com questões com enunciados grandes, mas bastante objetivas.

As inscrições serão realizadas entre os dias 1º de março a 21 de março de 2023, através do site (www.coseac.uff.br/concursos/uff/2023 ). A prova terá 2 dias de aplicação, nas datas 16 e 30 de abril.

A taxa de inscrição custa R$ 100,00, para os cargos do nível de classificação D, cuja remuneração será de R$2446,96; e R$ 160,00, para os cargos do nível de classificação E , cuja remuneração será de R$ 4180,66. A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizada entre os dias 6 a 8 de fevereiro de 2023.

O destaque desse certame é o cargo de Assistente em Administração que conta com 72 vagas. O cargo tem como requisito o ensino médio profissionalizante em Administração ou experiência na área administrativa de 12 meses.

O concurso terá provas objetivas e redação. As provas objetivas serão de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, com questões objetivas de Língua Portuguesa, Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos de cada área, esta última contendo 35 questões.

A redação será somente para os cargos de assistente em administração, administrador, assistente social, historiador, pedagogo, sociólogo, técnico em assuntos educacionais, tecnólogos com formação em Comunicação Social e Gestão Pública.

As provas serão aplicadas em municípios onde a Universidade possui unidade de atuação: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo e Volta Redonda.